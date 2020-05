Diebe reißen Tresor aus einer Bürowand

Avatar_prignitzer von Mario Kuska

27. Mai 2020, 11:09 Uhr

Da haben die Einbrecher in der Nacht von Montag zu Dienstag in der Grabenstraße wohl keine halben Sachen gemacht. In der Waschstraße neben einer bekannten Fastfood-Filiale sind die Täter in das Büro eingebrochen. Die Tür dazu haben die Männer, mutmaßlich waren mehrere Täter zu Gange, gewaltsam geöffnet. Abgesehen hatten es die die Diebe wohl auf Bargeld. Und im Schreibtisch sind sie dann auch direkt fündig geworden. „Dort fehlten nach Angaben der Inhaber mehrere Ledertaschen mit Bargeld. Es handelt sich dabei um das Wechselgeld, das die Angestellten für den Betrieb der Waschanlage benötigen“, sagt Polizeisprecher Steffen Salow. Doch damit nicht genug. Im Büro befand sich auch ein so genannter Wandtresor. Und dort wurde dann ganze Arbeit geleistet. „Samt der Schrauben wurde der Tresor aus der Wand gerissen. Vom der Metallbox fehlt jede Spur“, so Salow. Den haben die Täter also mitgehen lassen. Der Inhalt: ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Am Tatort sollen Spuren gesichert worden sein. Ob den Dieben damit schnell auf die Schliche gekommen wird, steht derzeit noch nicht fest. „Die Kollegen ermitteln derzeit noch, aber es könnte ein paar Anhaltspunkte geben“, so Polizeisprecher Steffen Salow gegenüber SVZ.