Schwerin : Discounter folgt auf Discounter

Baubeginn in der Pawlowstraße in Muesser Holz frühestens Anfang Juni

von Volker Raab

02. Februar 2018, 12:00 Uhr

Noch steht das alte Gebäude in der Pawlowstraße 1 im Mueßer Holz leer. Von prall gefüllten Regalen und piepsenden Kassen fehlt jede Spur. Doch das könnte sich bald ändern, denn noch in diesem Jahr soll dort ein komplett neuer Supermarkt seine Türen öffnen.

Ende des vergangenen Jahres reichte das Münchner Unternehmen Immotime Real Estate einen entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung ein, um an der Stelle des ehemaligen Aldis einen neuen Discounter bauen zu dürfen. „Wir sprechen dabei über einen Netto-Marken-Discount, also den Markt in den Farben Rot und Gelb. Es soll ein Nahversorger mit 1020 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen“, erklärt Baudezernent Bernd Nottebaum. Dazu kämen Kühlräume, Backvorbereitung, Heizungsraum und Personalräume.

Bei den Anwohnern kommt das gut an. Ebenso beim Ortsbeirat. Vorsitzende Gret-Doris Klemkow: „Der Aldi ist seit mehr als einem Jahr geschlossen. Wir hatten viele Anfragen, ob und wann wieder ein Supermarkt in die Pawlowstraße zieht.“ Die Lokalpolitiker hätten sich in ihren Sitzungen stets für einen neuen Nahversorger im Niedrigpreis-Segment ausgesprochen und dies auch in den Protokollen festgehalten. „Meines Wissens nach laufen aktuell die Gespräche und Vorbereitungen für den Abriss des alten Gebäudes“, erklärt die Schwerinerin. Schräg gegenüber des Tedis soll an gleicher Stelle der neue Markt entstehen.

Wann genau die Mitarbeiter des rot-gelben Nettos dann zum Einkauf bitten, steht noch nicht fest. Baudezernent Nottebaum rechnet mit einem Beginn frühestens Anfang Juni. Für Gret-Doris Klemkow und die anderen Ortsbeiratsmitglieder kann es nicht schnell genug gehen. „Wir befürworten das Vorhaben und freuen uns darauf, dass so schnell wie möglich die Kassen piepsen.“