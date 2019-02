Schelfstadt : Duo aus Frankreich

von Sarah Langemeyer

11. Februar 2019, 09:02 Uhr

Zehn Jahre gibt es sie nun, mehr als 900 Konzerte, 45 bereiste Länder und über 100 000 verkaufte Alben. Das Duo „The Inspector Cluzo“ gehört zu den bekanntesten französischen Gruppen, die auch international erfolgreich sind. Am Freitag, 15. Februar, sind sie im Schweriner Speicher, Röntgenstraße 22, zu Gast. Beginn ist um 21 Uhr. Karten gibt es in der

Tourist-Information, Am Markt 14, Telefon 0385/ 59 25214 oder beim Ticketservice der Sport- u. Kongresshalle, Telefon 0385/76190190/ -191.