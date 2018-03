Schwerin : Ein Rocker mit goldenen Sneakers

Wolf Maahn begeisterte das Publikum im Speicher mit handgemachter Musik und einer Portion Charme

von Mario Kuska

12. März 2018, 08:00 Uhr

Wolf Maahn spielt ein paar Takte an, singt und schon steigt das Publikum im Speicher mit ein. Man kennt sich. Immerhin das vierte Mal ist der in Berlin geborene Deutschrocker zu Gast in Schwerin. Und er wird warmherzig empfangen. „Das ist Rock, das ist Soul. Das beginnt ja schon wieder gut mit uns hier in Schwerin“, sagt Maahn während des Konzerts und zupft dabei die Saiten in seiner Gitarre. Mit dabei ist diesmal auch seine Band, die den gut gefüllten Speicher mit sattem Sound ausfüllt.

Ihr Frontmann steht lässig mit Stirnband und goldenen Sneakers vor den Gästen und überzeugt neben den eindringlichen Stücken wie „Gelobtes Land“ auch mit einer großen Portion Charme. „Das war schon immer seine große Stärke“, sagt ein restlos begeisterter Speicher-Chef Dieter Manthey.