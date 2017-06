Schweriner Rekorde : Ein Spielparadies für Kinder

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Köhn 1 von 1

Der Fernsehturm ist Schwerins höchstes Gebäude, die Stieleiche im Eichenweg der älteste Baum in der Stadt und das Haus in der Werkstraße 721 hat nicht nur die höchste Hausnummer in der Landeshauptstadt, sondern in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin hat allerlei Rekorde zu bieten, so auch eine kürzeste Straße: die Georg-Simon-Ohm-Straße.

Am Rande der Stadt, kurz vor der Grenze zu Consrade, mit Blick in das Mueßer Holz zwischen Hamburger Allee und Ziolkowskistraße liegt Schwerins kürzeste Straße: die Georg-Simon-Ohm-Straße, die seit 1978 so heißt. Vögel zwitschern, alles grünt und blüht, Fahrräder stehen vor den Hauseingängen, ein Fußball liegt vor der Tür. „Das ist ein Paradies für Kinder, hier sind wirklich viele Mädchen und Jungs unterwegs“, bestätigt Susanne Dombert, die im ersten Aufgang des einzigen Wohnblocks der Straße lebt. Fünf Etagen ist er hoch, mit sechs Eingängen und insgesamt 100 Wohnungen.

Susanne Dombert lebt seit 2009 in der Drei-Raum-Wohnung in der Georg-Simon-Ohm-Straße. Ihr gefällt besonders die Nähe zum Wald. „Hier ist es ruhig und die Kinder können draußen auf dem Bolzplatz spielen und sich auf der Skateranlage austoben.“ Ihr Sohn sei zwar mittlerweile schon 16 Jahre alt, habe aber früher gerne mit anderen auf dem Fahrrad die Halfpipe erobert. „Jetzt spielen die Kinder meines Freundes gerne auf dem Gelände“, erzählt die Schwerinerin. Oft werde dort auch gemeinsam gegrillt.

Zwei Etagen über Susanne Dombert lebt ihre Mutter Bärbel Schwarz, die drei Jahre vor ihrer Tochter in das Haus in der Ohm-Straße eingezogen ist. „Als meine Wohnung frei wurde, bin ich hinterher gezogen“, so die 35-Jährige. „So konnte meine Mutter auf meinen Sohn aufpassen, während ich gearbeitet habe.“ Auch das Verhältnis zu den anderen Nachbarn sei gut. „Mich nervt nur eine Sache: die vielen Hundehaufen auf dem Rasen.“

von Christina Köhn

erstellt am 06.Jun.2017 | 23:36 Uhr