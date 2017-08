Veranstaltung in Schwerin : Ein Wochenende zurück ins Mittelalter

vergrößern 1 von 2 Foto: Archiv 1 von 2

Ein wagemutiger Ritter, der gegen einen feuerspeienden Drachen kämpft: Was wie aus einem Märchen klingt, wird am Wochenende auf dem Platz rund um die Siegessäule Wirklichkeit. Zum traditionellen „Sommer-Märchen“, das von Freitag bis Sonntag stattfindet, kommen Händler, Gaukler und Spielleute aus ganz Deutschland in die Landeshauptstadt.

„Die Höhepunkte des fantasievollen Programms sind die Aufführungen in der Ritterkampfarena mit dem feuerspeienden Drachen Birgon“, sagt einer der Veranstalter. Besonders Wagemutige könnten sich im Bogenschießen und Axtwerfen versuchen. Dazu gibt es mittelalterliche Klänge von Cocolorus Diaboli. „Zahlreiche Marktstände mit märchenhaften Gewändern und historischen Handarbeiten laden zum Bummeln und Verweilen ein“, erklärt der Sprecher.

Das „Sommer-Märchen“ auf dem Platz rund um die Siegessäule ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Programm „Sommer-Märchen“ Freitag

• 16 Uhr Dua Kamika – Akrobatik am Luftring

• 17 Uhr Kasperles Abenteuer – Cocolorus Märchenspiel

• 18 Uhr Rosie und der magische Kreis – Clownerie und Akrobatik

• 19 Uhr Panikkompanie – Du, ich und das pinke Tuch

• 20 Uhr Araga Mysteria – Feuershow Sonnabend

• 12 Uhr Excalibur – Mysterienspektakel

• 13 Uhr Dua Kamika – Akrobatik am Luftring

• 14 Uhr Kasperles Abenteuer – Cocolorus Märchenspiel

• 15 Uhr Das Geheimnis der Drachenburg – Mysterienspektakel der Raubritter

• 16 Uhr Rosie und der magische Kreis – Clownerie und Akrobatik

• 16.30 Uhr Panikkompanie – Du, ich und das pinke Tuch

• 17.30 Uhr Excalibur – Mysterienspektakel der Raubritter

• 18 Uhr Kasperles Abenteuer – Cocolorus Märchenspiel

• 18.30 Uhr Rosie und der magische Kreis – Clownerie und Akrobatik

• 19.30 Uhr Das Geheimnis der Drachenburg – Mysterienspektakel der Raubritter

• 20.30 Uhr Araga Mysteria – Feuershow Sonntag

• 11 Uhr Dua Kamika – Akrobatik am Luftring

• 12 Uhr Das Geheimnis der Drachenburg – Mysterienspektakel der Raubritter Ruprecht

• 12.30 Uhr Panikkompanie – Akrobatik und Clownerie

• 13 Uhr Kasperles Abenteuer – Cocolorus Märchenspiel

• 14 Uhr Excalibur – Mysterienspektakel der Raubritter

• 15 Uhr Panikkompanie – Du, ich und das pinke Tuch

• 15 Uhr Rosie und der magische Kreis – Akrobatik

• 16 Uhr Kasperles Abenteuer – Cocolorus Märchenspiel

• 17 Uhr Das Geheimnis der Drachenburg – Mysterienspektakel der Raubritter

von Volker Raab

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:00 Uhr