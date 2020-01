Schwerin : Einbahnstraßen im Testjahr

Neues Verkehrsleitsystem für die Paulsstadt: Freitag kommen die Schilder

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

08. Januar 2020, 05:00 Uhr

Nach zahlreichen Voruntersuchungen setzt die Stadt von Freitag an einen Stadtvertreterbeschluss zur Einrichtung eines Einbahnstraßensystems in der südlichen Paulsstadt um. Die Mozart-straße und die Steinstraße werden durch die neue Regelung zu gegenläufigen Einbahnstraßen. Die R.- Breitscheid-Straße ist im Abschnitt vom Jungfernstieg bis zur Mozartstraße ebenfalls nur noch in eine Richtung befahrbar. Der obere Teil des Jungfernstiegs und der Mozartstraße sowie die Friedensstraße sind bereits als Einbahnstraßen ausgewiesen.

Es soll zunächst ein Jahr getestet werden, ob sich der Verkehrsfluss durch die erweiterte Einbahnstraßen-Regelung verbessert. Begleitend wird es in der einjährigen Testphase weitere verkehrliche Untersuchungen und Verkehrszählungen in diesem viel befahrenen Bereich geben.

Die Anwohner der betroffenen Straßen werden angeschrieben und um ihre Erfahrungen mit der Neuregelung gebeten. Zudem sollen sie ein Votum abgeben, ob die Regelung nach dem Probejahr dauerhaft umgesetzt werden soll.