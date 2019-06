Schwerin : Einblick in den Hochschulalltag

von svz.de

20. Juni 2019, 11:41 Uhr

Beim Schnuppernachmittag der Fachhochschule des Mittelstandes können Schüler und Berufstätige, die sich für ein Studium interessieren, den Hochschulalltag kennenlernen. Dabei können sie verschiedene Vorlesungen besuchen, sich mit Dozenten und Studierenden austauschen und sich bei einem persönlichen Beratungsgespräch informieren. Der Schnuppertag beginnt am Mittwoch, 26. Juni, ab 15 Uhr an der FHM in der August-Bebelstraße 11/12. Wer es zu diesem Termin nicht schafft, kann dies jeden ersten Dienstag im Monat beim Infoabend um 17.30 Uhr nachholen. Weitere Infos unter www.fh-mittelstand.de/fhm/veranstaltungen/