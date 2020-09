Banzkow : Einbrecher schlagen in Lewitzdörfern zu

Polizei prüft Zusammenhang zwischen mehreren Fällen

von Werner Mett

24. September 2020, 11:30 Uhr

Erst Goldenstädt, jetzt Banzkow: In der Nacht zu Donnerstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Mirower Straße von Banzkow eingestiegen. Die unbekannten Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten danach mehrere Räume in dem Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar, da die Eigentümer nicht zu Hause waren. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Auch ein Fährtenhund kam zu Einsatz. Er nahm die Spur der Einbrecher auf und konnte dieser bis zum Ortsausgang in Richtung Mirow folgen. An einer Ausbuchtung am Straßenrand endete die Spur. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter dort in ein Auto eingestiegen sind, informiert Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust.

Zudem werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch Anfang voriger Woche in Goldenstädt gibt. Zwischen Sonntag und Mittwoch war da in der Neustädter Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Auch dort waren die Eigentümer nicht zu Hause. Außerdem kam es in Goldenstädt noch zu einem versuchten Einbruch.

Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt das zuständige Polizeirevier in Sternberg unter der Telefonnummer 03847/43270 entgegen.