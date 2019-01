Schwerin : Eisbahn verschwindet ins Winterlager

Die Schelfstadt hat eine Attraktion weniger.

von Christina Köhn

04. Januar 2019, 07:05 Uhr

Der Winter ist noch gar nicht richtig da, doch die Zeit für die Eisbahn am Pfaffenteich ist bereits wieder vorbei. Fleißig werkeln die Männer am Südufer, bauen das Gerüst ab, stapeln Bodenplatten aufeinander zum Transport. „Schade, dass die Eisbahn nicht noch bis Sonntag stehen bleibt, da doch noch Schulferien sind“, sagt eine Passantin, die den Abbau interessiert verfolgt. Und auch in der Innenstadt verschwinden die letzten Hinweise auf die Weihnachtszeit. Die Gerüste für die Lichter werden ebenfalls abgebaut.