Verkehr in Schwerin : Erneut mehr Radfahrunfälle als vor der Pandemie

Trend aus dem ersten Corona-Jahr hat sich fortgesetzt: Immer mehr Schweriner steigen aufs Rad. Laut Polizei nehmen gleichzeitig auch die Unfälle mit Fahrradbeteiligung zu.

Avatar_prignitzer von Christian Koepke

14. Januar 2022, 17:15 Uhr

Der Trend hat sich fortgesetzt: Auch im Jahr 2021 gab es in Schwerin deutlich mehr Unfälle mit Radfahrern als vor der Pandemie. Zählte die Polizei 2019 noch 178 Vorkommnisse, waren es 2020 schon 199. Für das vergangene Jahr liege noch keine abschließende Zahl vor, heißt es auf SVZ-Anfrage. Von Januar bis November habe es aber bereits knapp 200 Unfälle gegeben.

Um in der Pandemie den Öffentlichen Personennahverkehr zu meiden oder den steigenden Spritpreisen zu entkommen, stiegen auch immer mehr Schweriner aufs Rad, sagt Polizeisprecherin Juliane Zgonine. Und der wachsende Anteil des Radverkehrs spiegele sich auch im Anstieg der Fahrradunfälle wider.

Zahl der schwerverletzten Radfahrer bei Unfällen steigt

Von Januar bis November wurden nach Angaben von Zgonine beispielsweise 60 sogenannte Alleinunfälle von Radfahrern aufgenommen. Im gesamten Jahr 2020 waren 40, 2019 knapp 30. Auch in diesem Jahr ereignete sich gerade erst wieder ein solcher Unfall: In der Wismarschen Straße geriet eine 58-Jährige mit ihrem Rad in die Straßenbahn-Schienen, stürzte und verletzte sich leicht.

Bei jedem zweiten Verkehrsunfall mit Verletzten in Schwerin seien Radfahrer betroffen, berichtet die Polizeisprecherin. Auffällig: „Die Anzahl der Unfälle mit schwerverletzten Radfahrern steigt, während die Anzahl der Unfälle mit Schwerverletzten insgesamt sinkt.“ Nicht selten würden Radfahrer als Verursacher der schweren Unfälle erfasst, so Zgonine.

Verstoß gegen Rechtsfahrverbot häufige Unfallursache

Häufige Unfallursache aus Sicht der Polizei immer noch: ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot, also etwa das Nutzen von Radwegen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beispiel aus dem vergangenen Jahr: Im Oktober fuhr eine 43-jährige Radlerin auf dem Obotritenring mit ihrem Fahrrad auf der falschen Seite. In Höhe Von-Thünen-Straße kollidierte sie mit einem Auto, das auf den Obotritenring einbiegen wollte. Der 51-jährige Fahrer hatte zunächst nach links geschaut, weil er von rechts keinen Radverkehr erwartete.

Gerade in der dunklen Jahreszeit seien leider auch immer wieder Radfahrer ohne vorgeschriebene Beleuchtung und Reflektoren unterwegs, erklärt die Polizeisprecherin. Deshalb stehe das Thema Licht unter anderem im Fokus landesweiter Kampagnen wie „Fahren.Ankommen.Leben!“ Neben den lichttechnischen Anlagen kontrolliere die Polizei auch den allgemeinen Zustand der Fahrräder, so Zgonine. Einen weiteren präventiven Aspekt stelle die Verkehrserziehung in Kindergärten und Schulen dar.

ADFC fordert weiterhin bessere Bedingungen für Radler

Bessere Bedingungen für Radfahrer in der Stadt fordert weiterhin der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) – und setzt auf das neue Radwegekonzept der Stadt. Viele Radfahrer fühlten sich insbesondere auf dem Obotritenring oder der Lübecker Straße nach wie vor nicht sicher, schildert Madleen Kröner von der Schweriner Regionalgruppe des ADFC. Ein anderes Problem vor allem auch für Radfahrer sei beim ersten Schnee und Eis wieder aufgetaucht: Beim Winterdienst in der Stadt gebe es noch Luft nach oben.

