Chef erkennt Mitarbeiter im TV : Erst zur Corona-Demo in Schwerin, dann zum Personalgespräch

Nachdem ein Mitarbeiter einer Landesbehörde an einem Protest in Schwerin teilgenommen hatte, saß er plötzlich vor seinem Chef und verließ das Büro schließlich mit der Angst, eine Kündigung zu erhalten.

Avatar_prignitzer von Marco Dittmer

17. Januar 2022, 19:15 Uhr

Nachdem ein Mitarbeiter einer Landesbehörde an einem Protest in Schwerin teilgenommen hatte, saß er plötzlich vor seinem Chef und verließ das Büro schließlich mit der Angst, eine Kündigung zu erhalten.

War es ein Austausch persönlicher Ansichten oder ein Personalgespräch mit Kündigungsdrohung? Ein Vorgesetzter einer Landesbehörde bat einen seiner Mitarbeiter zum Gespräch, nachdem er diesen auf einer Corona-Demo erkannt hatte. Der Vorfall ereignete sich am Montag in der vergangenen Woche in Westmecklenburg. Wir haben mit den Beteiligten gesprochen. Klar ist: Die Erinnerungen an das Gespräch gehen dabei auseinander.

Um den Mitarbeiter zu schützen, haben wir auch alle relevanten Namen unkenntlich gemacht. Im Zuge der Recherchen konnten wir die persönlichen Angaben aber bestätigen. Das Gespräch fand innerhalb des westlichen Amtsbereichs der Landesstraßenbauverwaltung statt. Die Behörde bestätigte mittlerweile diesen Vorfall und nahm Stellung.

Die zwei Seiten eines Gesprächs

Für die SVZ erinnert sich der Angestellte an ein aus seiner Sicht unangenehmes Personalgespräch: „Mein Chef hat mich gleich am Montag in sein Büro zitiert“, erzählt der Mann, der im Umland von Schwerin wohnt. Aus seiner Sicht teilte ihm sein Vorgesetzter im Büro mit, dass er ihn im TV als Beteiligter an dem Corona-Protest vom vorherigen Sonnabend in Schwerin erkannt habe.

„Dann hat er mir gesagt, dass ich nicht an Demos teilnehmen dürfe. Als Staatsdiener habe ich das nicht zu machen. Man beiße nicht in die Hand, die einen ernährt“, sagt der Mitarbeiter. Dann soll sein Chef noch konkreter geworden sein. „Ich solle mir mal überlegen, was ich in Zukunft machen wolle“, habe sein Vorgesetzter zu ihm gesagt. Der im öffentlichen Dienst angestellte Mitarbeiter verließ das Büro mit der Angst, seinen Job zu verlieren.

Weiterlesen: Von einem der auszog, das Demonstrieren zu lernen

Auch mit dem betroffenen Vorgesetzten haben wir gesprochen. Dieser hat das Treffen in ganz anderer Erinnerung: Das Gespräch habe zusammen mit dem Technischen Leiter stattgefunden. Er habe seinem Mitarbeiter nicht mit Kündigung drohen wollen. Trotzdem sah er Gesprächsbedarf, nachdem er ihn in den Nachrichten wiedererkannt hatte. Dabei ging es ihm darum, dass sein Mitarbeiter durch die Verletzung der Hygiene-Regeln, wie keinen Abstand zu halten und keine Maske zu tragen, die kritische Infrastruktur gefährde, in der er arbeite.

Behörde stärkt Mitarbeitern den Rücken

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV gibt keine Auskunft zum konkreten Fall innerhalb der Behörde. Begründet wird das mit der Rücksicht auf die persönlichen Belange der Mitarbeiter zu internen Personalangelegenheiten.

Weiterlesen: Juristisches Nachspiel nach Corona-Demo?

Die Behörde teilt aber mit: „Wir können jedoch versichern, dass die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Straßenbau- und Verkehrsverwaltung aufgrund des geschilderten Sachverhaltes keine personalrechtlichen Konsequenzen zu erwarten haben“, sagt ein Sprecher des Landesamtes. „Persönliche Meinungen werden auch innerhalb unserer Verwaltung ausgetauscht und diskutiert, haben jedoch keinerlei Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit. Sollte der vorliegende Sachverhalt einen anderen Eindruck vermitteln, bedauern wir das sehr“, so der Sprecher.

Fachanwältin Stephanie Greve erklärt die Rechte von Arbeitnehmern

Stephanie Greve, Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Geiersberger und Glas, ordnet den Fall für uns ein. Rechtfertigt die Teilnahme an einer Corona-Demo eine Kündigung? „Außerbetriebliches Verhalten rechtfertigt grundsätzlich keine verhaltensbedingte Kündigung“, so Greve. Der Arbeitgeber habe keinen Anspruch darauf, dass sich Arbeitnehmer in ihrer Freizeit in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Bei der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit handele es sich um im Grundgesetz verankerte Grundrechte.

Weiterlesen: Holocaust-Verharmlosung: Die strittigen Telegram-Posts von Daniel Gurr

Aber: „Nur dann, wenn durch das Verhalten zugleich das Arbeitsverhältnis oder die Interessen des Arbeitgebers im konkreten Fall negativ beeinträchtigt werden, das Verhalten also negative Auswirkungen auf den Betrieb oder einen Bezug zum Arbeitsverhältnis hat, könnte eine Kündigung in Betracht kommen“, erklärt die 35-jährige Fachanwältin.

Ein Beispiel: Ein Verstoß gegen diese Rücksichtnahmepflicht würde vorliegen, wenn beispielsweise medizinisches Personal an einer Demonstration teilnimmt, ohne sich an die geforderten Schutzmaßnahmen wie Abstand und Maske zu halten. Durch dieses Verhalten setzt sich das Personal einer erhöhten Infektionsgefahr aus, die in das berufliche Umfeld getragen und an zu schützende Risikogruppen weitergegeben wird. Maßgeblich ist bei dem Beispiel jedoch die zu schützende Risikogruppe. Dabei käme jedoch als milderes Mittel grundsätzlich zunächst eine Abmahnung in Betracht.

Was im öffentlichen Dienst und für Beamte gilt

Im öffentlichen Dienst muss außerdienstliches Verhalten so eingerichtet werden, dass das Ansehen des öffentlichen Arbeitgebers nicht beeinträchtigt wird. Ein Beamter ist verpflichtet, bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus seiner Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten seines Amtes ergibt. Kritische und sachliche Meinungsäußerungen sind jedoch grundsätzlich auch seitens Beamter möglich. Ein verfassungsfeindliches außerdienstliches Verhalten hingegen rechtfertigt Maßnahmen des Arbeitgebers.