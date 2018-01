Talentsuche in Schwerin : Erste Schritte auf der Karriereleiter

Zum Casting für TV-Shows und Serien kamen 208 Bewerber nach Schwerin

Die zehnjährige Trine liebt Theaterspielen über alles. Eine Rolle in einem Kinofilm oder einer Serie rund um Pferde und Reiten wäre ihr absoluter Traum. Deshalb kam die junge Rostockerin am Sonnabend zusammen mit ihrer Mutter Franziska Stoll zum Casting der Ufa-Talentbase in die Marienplatzgalerie. Und mit ihr 207 andere Kandidaten zwischen zehn und 68 Jahren, die sich bereit fühlen für eine Karriere im TV.

Gesucht wurden Talente jeder Couleur unter anderem für Formate wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Spotlight“. Die Jugendserie läuft auf dem Sender Nick, Trine Stoll kennt und mag die Geschichte rund um Jannik, Toni, Ruby, Azra, Mo und die Berlin School of Arts. „Die Hauptdarstellerin für Spotlight haben wir gecastet“, erzählt Marcel Nitschke. Er gehört zum Team der Event- und Marketing-Agentur EMA, die im Auftrag der Ufa-Talentbase in Deutschland und Österreich TV-Nachwuchs suchen. „Etwa 80 Castings veranstalten wir pro Jahr, meistens in Shopping-Malls oder auf Messen“, sagt Marcel Nitschke, während sein Vater Otto Nitschke vor großem Publikum die Bewerber interviewt und ihnen Tipps gibt. Der 16-jährigen Lene aus Schwerin, die ihr Glück als Sängerin versuchen möchte, empfiehlt er zum Beispiel, lieber Balladen als Rocksongs zu singen und allzu große Höhen zu meiden. „Ich mag deine Stimme und die leidenschaftliche Art, wie du die Songs präsentierst. Ich werde dich beim X-Faktor anmelden, für den wir heute zum ersten Mal suchen.“ Drei Staffeln der Casting-Show liefen von 2010 bis 2012 auf Vox, mit überarbeitetem Konzept und Rapper Sido in der Jury soll sie jetzt bei „Sky“ an den Start gehen. Zwölf Kandidaten aus Schwerin empfiehlt Otto Nitschke dorthin weiter.

Von seinem Einsatz in der Marienplatzgalerie war er begeistert: „Es kamen tolle Talente, Schwerin ist für uns Gold wert. Wir kommen bestimmt wieder.“