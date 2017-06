Unfall Autobahnkreuz Schwerin : Fahrer von verunglücktem Ferkel-Transporter vermutlich zu schnell

vergrößern 1 von 1 Foto: Taken 1 von 1

Um die 600 verendete Ferkel, ein verletzter Viehtransporter-Fahrer, geschätzte 72 000 Euro Schaden und eine 14-stündige Sperrung des Autobahnkreuzes Schwerin – das ist die Bilanz des Unfalls, der sich am Dienstag auf dem Kreuz ereignet hatte.

Was die Polizei derzeit noch beschäftigt: Wie genau ist es zu diesem folgenschweren Unfall gekommen? „Nach bisherigen Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass der 32-jährige Fahrer offenbar mit unangepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich unterwegs war“, sagt ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Ermittlungen ist dann der mit 700 Ferkeln beladene Laster in der Überleitung von der A 14 auf die A 24 in Richtung Berlin umgekippt. Laut Angaben der Polizei konnte der Fahrer des Lasters noch nicht befragt werden. Er werde derzeit im Krankenhaus behandelt. Der 32-Jährige erlitt eine Gesichtsverletzung und mehrere Schürfwunden. Der durch diesen Unfall angerichtete Gesamtschaden wird derzeit auf 72 000 Euro geschätzt.

Rund zwei Stunden dauerte die Vollsperrung der Autobahnen 14 und 24 in diesem Bereich. Bis kurz vor 1 Uhr in der Nacht zu gestern dauerte dagegen die Sperrung des Kreuzes, da auch noch der Transporter geborgen werden musste.





von Hans Taken

erstellt am 28.Jun.2017 | 20:45 Uhr