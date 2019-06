Musik bewegt : Fahrradkonzert durch Schwerin

von Christian Koepke

20. Juni 2019, 11:37 Uhr

Unter dem Motto „Musik bewegt“ laden die Festspiele MV am kommenden Sonntag, 23. Juni, zum dritten Fahrradkonzert und zu einer Entdeckertour durch Schwerin und Umgebung ein. Von 11 bis 17 Uhr können die Teilnehmer mit dem Zweirad Musik von Klassik bis Jazz, von Weltmusik bis Pop erleben. An 13 Spielstätten gibt es Programme von 22 Musikern oder Ensembles. Das Finale mit Star-Geiger Daniel Hope und dem New Century Chamber Orchestra San Francisco beginnt um 16 Uhr auf der Freilichtbühne. Bei der Registrierung auf dem Bertha-Klingberg-Platz von 10.30 bis 11.30 Uhr bekommt jeder Gast ein Tuch, das als Eintrittskarte gilt.