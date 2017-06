Kunst aus Pinnow : Farbenrausch und kritische Töne

vergrößern 1 von 4 Foto: Katja Müller 1 von 4







Ein bisschen Privatsphäre möchte Dietrich Grzybowski behalten. „Ich habe nichts gegen Überwachung an öffentlichen Plätzen, aber bitte nicht zu Hause“, sagt der Pinnower Metall-Künstler und streicht über eine rostige Platte mit einem kleinen Riss. „Wenn man ganz genau hinschaut, hat die Kamera einen schon entdeckt“, erklärt der Schlosser und schmunzelt. Denn hinter dem Spalt im Eisen hat er eine Computerplatine verbaut und auch eine Kamera. Doch Bilder oder gar Video-Aufnahmen mache sie keine, versichert Dietrich Grzybowski. Der Pinnower möchte nicht verschrecken, sondern lediglich „aufmerksam machen“, wie er selbst sagt. In vielen seiner Arbeiten schwingt eine kleine Gesellschaftskritik mit.

Am Pfingstwochenende hatte der Metall-Künstler seine Werkstatttüren für Interessierte weit geöffnet. Und zu sehen bekamen die Gäste eben nicht nur Gebilde mit Metall und ausrangierten Computerteilen, sondern auch mit Holz. „Es ist eine schöne Kombination. Ich liebe Metall, aber ab und zu bringe ich es mit etwas Holz zusammen“, erklärt der Pinnower. Und so entstehen neben Kerzenleuchtern auch Möbelstücke aus gespaltenem Industrieholz. Das ist noch so eine Besonderheit: Das Holz spaltet er mit der Axt, bürstet es mit der Hand, behandelt es mit Lasuren und Wachs. „Es soll so viel Natürlichkeit behalten wie möglich“, schiebt er hinterher. „Dietrich Grzybowskis Kunst regt nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Nachdenken an“, sagt Iris Düsterhöft. Sie schaut jedes Jahr in Pinnow vorbei und ist stets aufs Neue fasziniert von der Vielfältigkeit. Über viele interessierte Besucher freuten sich auch die Frauen vom Malzirkel „Farbenrausch“ in Retgendorf. Die zehn Künstlerinnen hatten von Aquarell über Öl, Kreide bis hin zu Filzarbeiten reichlich Auswahl in allen Farben und Größen ausgestellt. „Die Besucher stellen wirklich fundierte Fragen. Herrlich, dass das Interesse an Kunst so groß ist“, sagt Ingrid Röbke.

In Alt Meteln kreierten die kleinen Künstler Großes: Kinder durften im Pianohaus Kunze einen Flügel bemalen. Für die Erwachsenen gab es Einblicke in die Arbeit eines Klavierbauers.

von Katja Müller

erstellt am 06.Jun.2017 | 12:00 Uhr