Median Klinik Lübstorf : Feuer in der Sauna

In einer Klinik am Schweriner See bricht ein Brand aus. Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

von svz.de

11. April 2018, 20:29 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Mittwochnachmittag zu einem Feuer in einer Sauna in der Median Klinik Schweriner See in Lübstorf gekommen. Der Brand ereignete sich gegen 16.40 Uhr im Erdgeschoss der Einrichtung. Wie die Polizei mitteilt, konnte durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren Lübstorf und Seehof ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden.

In dem betroffenen Gebäude befinden sich keine Unterkunfts- oder Behandlungsräume. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich zudem noch keine Patienten in der Sauna, sodass keine Personen zu Schaden kamen. Jedoch ist das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes stark verrußt und kann gegenwärtig nicht betreten werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet und dauern an.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt