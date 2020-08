Sukow : Feuerwehr muss Leiche aus Messie-Wohnung bergen

Ist das noch Aufgabe der freiwilligen Feuerwehr? Sukower Brandschützer leisten Amtshilfe mit Atemschutzgeräten

von Katja Müller

19. August 2020, 18:00 Uhr

Zu Hunderten liegen die leeren Bierflaschen in den Räumen. Dazwischen Sangria-Behälter, Verpackungen von Schaumküssen und Zigaretten. Es ist dunkel. Dreckig. Es stinkt bestialisch. Denn am Ende des Flurs liegt der Bewohner. Tot. Und das schon seit einigen Tagen. Vielleicht sogar zwei Wochen. Vermisst hat den Mann niemand. Keine Angehörigen. Keine Freunde. Der Hausbesitzer hatte am Dienstagabend aufgrund eines eigenartigen Geruchs die Polizei alarmiert. Die rückte gegen 19.40 Uhr an. „Die Beamten konnten aber auch nur noch den Tot des 73-Jährigen bestätigen. Der Leichnam war bereits teilweise skelettiert“, erklärt Polizeisprecher Steffen Salow auf Nachfrage der Redaktion. Der gerufene Bestatter hatte jedoch Probleme, den Leichnam aus der völlig vermüllten Wohnung zu holen. Gegen 0.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sukow um Amtshilfe gebeten. „Wir wurden angefordert, um unter Atemschutz den Weg zur Leiche freizuräumen, so dass der Bestatter sie mitnehmen konnte“, erklärt Wehrführer Daniel Homuth. Etwas verwundert war er über den Einsatz schon, aber „wenn Hilfe angefordert wird, dann sagen wir nicht Nein“, erklärt er. Sechs Kameraden waren mit Pressluftatemgeräten (PA) im Haus und haben eine Schneise geschaffen. Für den Einsatz an „vorderster Front“ sei es nicht einfach gewesen, jemanden zu finden. „Der Anblick einer teilweise verwesten Leiche ist auch für uns nicht Alltag und auch der Anblick so einer Messie-Wohnung nicht“, sagt der Wehrführer. So einen Einsatz hatten die Brandschützer bislang nicht. „Es ist schon sehr traurig. Irgendwie wussten alle, dass er ein Messie ist und ganz allein. Niemand hat es verdient, so zu sterben“, sagt Homuth. Gestern mussten die Sachen der Sukower Einsatzkräfte in die Spezialreinigung nach Crivitz und die Atemschutzgeräte zur Überprüfung nach Dargelütz gebracht werden. Wer den Einsatz bezahlt? Das ist noch unklar. „Ich hoffe, dass das Amt eine Rechnung schreibt“, sagt der Wehrführer.

Das hofft auch Kreiswehrführer Uwe Pulss. Er kann nicht verstehen, warum seine Kameraden überhaupt in solchen Fällen ausrücken müssen: „Das ist ganz klarer Missbrauch einer Feuerwehr. Das ist unglaublich“, moniert er und wird immer lauter: „Da rennen Leute nachts los, die morgens wieder früh aus dem Bett und zur Arbeit müssen. Aber nicht, um Leben zu retten, sondern um aufzuräumen. Das geht nicht.“ Das sei definitiv keine Aufgabe für die Feuerwehr gewesen.

Amtshilfe werde nur geleistet, wenn keiner weiter wisse und Gefahr im Verzug sei, Leben gerettet werden müsse, erklärt Uwe Pulss. Diesen Auftrag hätte „jemand aus der freien Wirtschaft“ erledigen müssen, schiebt er hinterher.