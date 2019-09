Schwerin : Finissage: Künstler führen durch Ausstellung

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

13. September 2019, 05:00 Uhr

Wer die Ausstellung „Redefine Relief“ noch sehen möchte, sollte sich beeilen. Sie ist nur noch bis kommenden Sonntag, 15. September, in den Räumen des Kunstvereins Schwerin am Spieltordamm zu sehen. Zur Finissage findet ab 15 Uhr ein Ausstellungsrundgang mit den Künstlern Lawrence Power und David Semper statt. Die Werke beschäftigen sich mit den Erscheinungsformen des Reliefs in der zeitgenössischen Kunst – im Vergleich zu unseren bis heute vorgeprägten Vorstellungen klassischer Formen des Reliefs. Die Ausstellung wirft die Frage auf, nach welchen Kriterien zeitgenössische Kunst formal als Relief bestimmt werden kann.