Helfer in Schwerin : Flüchtlingshilfe macht Pause

Der Verein Flüchtlingshilfe Schwerin nimmt eine Auszeit. Das teilte Claus Oellerking vom Vereinsvorstand mit. „Unsere Facebookseite und die Webseite bleiben bestehen. Wir bringen die laufenden und begonnen Projekte zu einem Abschluss und verschaffen uns jetzt eine Pause. Einige von uns werden sicher ihre ehrenamtliche Arbeit neu ausrichten. Angefangen haben sie damit ja bereits“, berichtet Claus Oellerking.

Ein Rückzug für immer soll es nicht sein, betonen die Aktiven der Schweriner Flüchtlingshilfe. „Sollte es erneut nötig sein – was wir wirklich nicht hoffen –, organisieren wir uns neu und rechnen wieder mit der breiten Unterstützung durch die Schweriner“, sagt Oellerking. Er dankt ausdrücklich allen, die in der Zeit der Krise und danach tatkräftig mit angepackt haben. „Ohne sie wäre alles nicht möglich gewesen.“

Der Verein Flüchtlingshilfe Schwerin hatte sich im August 2015 gegründet. Seitdem konnte er „dank der fast endlosen Hilfsbereitschaft“ der Schweriner vielen hundert Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und vieles in Schwerin bewegen. Oellerking: „Neben der ganz praktischen Unterstützung für Geflüchtete, waren wir auch Ansprechpartner für viele Schwerinerinnen und Schweriner, die ehrenamtlich helfen wollten. Die Offenheit für gemeinsames Handeln, die wir bei vielen Einrichtungen und Organisationen und den Medien angetroffen haben und die gute Zusammenarbeit sind Bausteine für den Erfolg dieser Arbeit.“

Die eigene Bilanz des Vereins ist aber nicht nur von der Euphorie und dem Stolz über das Geleistete und dem Dank für die Hilfe geprägt, sondern auch ein Stück von dem Ärger der mangelnden Unterstützung durch die öffentliche Hand danach. Klar: Die akute Not ist vorbei. Alle sind versorgt. Schnell und unkompliziert über die sozialen Medien zu helfen, diese Grundidee der Initiative Flüchtlingshilfe Schwerin, sei nicht mehr das Gebot der Stunde. Nun laufe die Arbeit der Integration. „Gerne hätten wir mit unseren Beiträgen diese Arbeit verstetigt und professionalisiert. Engagierte, qualifizierte Leute und ein gutes Netzwerk stand bereit“, berichtet Claus Oellerking. „Am 16. November 2016 haben wir dem Oberbürgermeister einen entsprechenden Antrag an den Integrationsfonds des Landes übergeben. Monatelang wurden wir vertröstet und zu Änderungen des Antrags angehalten. Eine Antragsberatung erfolgte nicht. Dann hieß es: Geld ist alle.“

Für kleinere Vorhaben gäbe es jetzt für ein paar Monate finanzielle Hilfen. Das sei schön. Aber es reiche nicht, um das zu tun, was getan werden muss. „Das, was ehrenamtlich, auch von den Geflüchteten selbst geleistet wird, scheint der Stadt nichts wert zu sein. Statt auf lokale Ressourcen zu setzten, soll es eine europaweite Ausschreibung bringen“, so Oellerking, der sich auf entsprechende Berichterstattung unserer Zeitung bezieht („Schwierige Nachbarn“, SVZ vom 20. Juni). „Eine Firma soll den Geflüchteten nun erklären, wie man den Müll trennt. Viel Erfolg“, so der engagierte Ehrenamtler. „Und wenn wir ehrlich sind, es macht wenig Spaß, der Stadtverwaltung hinterherzulaufen. Bei einigen Ehrenamtlichen sind die Akkus langsam auch leer…“

von Timo Weber

erstellt am 24.Jun.2017 | 05:00 Uhr