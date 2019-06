Schwerin : Frische Perspektiven

von svz.de

11. Juni 2019, 10:34 Uhr

Auch in diesem Jahr bieten die Schweriner Arbeitsagentur und das Jobcenter Berufsrückkehrern und Alleinerzie-henden die Möglichkeit, an einem Tag ausführlich die Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten für ihren Weg zurück in den Beruf kennenzulernen und persönlich Kontakt aufzunehmen. Der Aktionstag „Beruflicher Wiedereinstieg“ findet am 12. Juni von 10 bis 13 Uhr im Mehrgenerationenhaus des IB in der Keplerstraße 23 statt. Anmeldungen sind nicht nötig.