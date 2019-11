Schwerin : Gekommen, um zu bleiben

Helios-Geschäftsführer Daniel Dellmann hat sich in Schwerin verliebt und verbringt gern Zeit im Drachenboot

von Sebastian Kabst

23. November 2019, 05:00 Uhr

Ursprünglich kommt er aus der Hotellerie, managte Hotels und Hotelketten. Dann wechselte er in den medizinischen Bereich, ist jetzt seit fast einem Jahr in Schwerin. Seit dem 1. Januar ist Daniel Dellmann Geschäftsführer der Helios Kliniken Schwerin. Im Gespräch mit Sebastian Kabst beantwortet er zehn Fragen der SVZ.



Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Schwerin?

Das ist leicht: auf dem Wasser – zum Beispiel in einem Drachenboot.



Was würden Sie als Oberbürgermeisterin in Schwerin sofort ändern?

Ich finde, dass Schwerin die schönste Landeshauptstadt in Deutschland ist – ich würde versuchen, noch mehr Mittel bereitzustellen, um Schwerin bekannter zu machen.



Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient und wofür haben Sie es ausgegeben?

Ich habe mit 14 Jahren als Tellerwäscher in einem kleinen Hotel angefangen. Vom ersten Geld habe ich mir wahrscheinlich Naschereien gekauft, das war schon immer eine meiner Schwächen.



Was würden Sie gerne können?

Ich hätte gerne mehr Talente auf der sportlichen Seite – hier aktiv zu bleiben, kostet mich immer viel Selbstdisziplin.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Ich kenne seinen Namen leider nicht. Es war ein Marathonläufer aus Äthiopien, der als sogenannter „Hase“ bei einem deutschen Marathon Anfang der 2000er für die Stars Tempo machen und dann bei Kilometer 35 aussteigen sollte, um den Favoriten gewinnen zu lassen. Er war das erste Mal außerhalb seiner Heimat und hatte überhaupt nicht verstanden, worum es ging und ist aus Versehen als Erster durch das Ziel.



Welches Buch lesen Sie gerade?

Leider keines, Bücherlesen schaffe ich nur im Urlaub.



Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

DSDS, alle 15 Staffeln.



Wen würden Sie gerne mal treffen?

Steve Jobs, den Gründer von Apple, hätte ich gerne getroffen – ich mag Menschen, die andere mit ihren Visionen nachhaltig inspirieren können.



An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

Vielleicht ein wenig pathetisch, aber wahr: Es waren zwei Geschenke – beide von meiner Frau – der eine ist 15, der andere neun…



Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Genau hier, etwas grauer und weiser, aber unverändert hochmotiviert.

Zur Person

23 Mal umgezogen

Schon als Kind ist Daniel Dellmann mehrmals umgezogen. Nach Bundeswehr und Studium ging es beruflich weiter mit den Standortwechseln. Nun ist die Familie angekommen und möchte hier auch nicht mehr weg.