Schelfstadt : Gespräche in der Pause

von svz.de

08. Juli 2019, 10:08 Uhr

Kurze Pause: Die Gesprächsrunde für Frauen mit und nach Brustkrebs aus Schwerin und Umgebung „Mammazones“ trifft sich regulär erst wieder nach den Ferien: am ersten Freitag im September um 15 Uhr

in den Räumen der Kontaktstelle (KISS) am Spieltordamm 9. Bei Gesprächsbedarf kann aber jederzeit Kontakt per E-Mail oder über die KISS aufgenommen werden. In der Gruppe treffen sich Frauen, die selbst erkrankt sind und tauschen eigene Erfahrungen aus. Kontakt: info@kiss-sn.de, mammazones@gmail.com