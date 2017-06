Schwerins Welterbe : Goldene Kuppel als Krone

vergrößern 1 von 1 Foto: Koepke 1 von 1

Die Prunkkuppel des Schweriner Schlosses als Krone zum Mitnehmen – in der Bastelstube des Schlossmuseums konnten auch die kleinen Besucher beim Welterbetag am Sonntag ganz praktisch erfahren, welche Bedeutung das Residenzensemble für Schwerin hat. „Wir sind extra aus Berlin gekommen, um uns die vielen Veranstaltungen anzusehen“, sagte Janina Kuhnke, die mit Tochter Hanna einen goldfarbenen Kopfschmuck anfertigte.

An insgesamt 14 Orten gab es am ersten Pfingsttag interessante Vorträge und Führungen. „Gemeinsam mit anderen Vereinen wollen wir Schwerinern und Gästen einmal mehr den Welterbe-Gedanken näherbringen“, erklärte Dr. Hans-Dieter Waedow vom Welterbe-Förderverein. So wurde etwa im Schlossmuseum nicht nur gebastelt. Puppenspielerin Margit Wischnewski nahm die Gäste per Schattentheater auch mit auf eine Reise des Petermännchens zu den Welterbe-Stätten in anderen Ländern. Am Franzosenweg warb der Verein Lokale Agenda 21 dafür, den ehemals herzoglichen Küchengarten wieder in der historischen Tradition zu nutzen. Gleich mehrere Rundgänge hatte der Gästeführer-Verein organisiert. Renate Printzen beispielsweise stellte Touristen aus Freiburg den barocken Schlossgarten mit seinen Sehenswürdigkeiten vor.

von Christian Koepke

erstellt am 06.Jun.2017 | 16:53 Uhr