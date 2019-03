Altstadt : Gottesdienst live übertragen

von svz.de

01. März 2019, 08:51 Uhr

Der Gottesdienst der Propsteikirche St. Anna wird am kommenden Sonntag über die Stadtgrenzen hinaus erlebbar sein. Das ZDF überträgt am 3. März live die Heilige Messe um 9.30 Uhr. Geleitet wird sie von Propst Dr. Georg Bergner. Im Mittelpunkt steht das Evangelium vom „Splitter im Auge des Bruders“ (Lk 6, 39-45). Der Gottesdienst wird vom Kirchenchor St. Anna gestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst ist die Gemeinde telefonisch bis 19 Uhr unter der Nummer 0700/ 14141010 (6 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarif abweichend) erreichbar. Die Pfarrei St. Anna gehört seit 1995 zum Erzbistum Hamburg und umfasst die Landeshauptstadt Schwerin und ihr Umland von Rehna bis Gadebusch.