Plate : Gottesdienste für besseres Miteinander

von svz.de

01. März 2019, 09:02 Uhr

Gemeinsam an das Wesentliche erinnern und dafür beten – das haben sich auch die Kirchgemeinden im Umland vorgenommen. So wird heute um 19 Uhr zum Gottesdienst anlässlich des Weltgebetstages in das Plater Pfarrhaus eingeladen. In Crivitz findet der Gottesdienst nach der Gebetsordnung aus Slowenien um 19 Uhr im Gemeindesaal statt. Es wird zudem einen Ländervortrag und anschließendes gemeinsames Abendessen geben. Die Kirchengemeinde Stralendorf öffnet heute ihre Kirchen-Türen zum Weltgebetstag um 19 Uhr. Im Zittower Pfarrhaus gibt es um 18 Uhr einen Dia- Vortrag, im Anschluss einen Gottesdienst und ein Essen.

Am Sonntag findet in Warsow einen Gottesdienst zum Weltgebetstag um 10 Uhr mit anschließendem gemeinsamen Essen im Turm statt.