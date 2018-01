Schweriner Wünsche : Große Feste und viel Gesundheit

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Christina Köhn

erstellt am 07.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Weniger essen und sich gesünder ernähren, mehr Sport treiben und öfter mal das Auto stehen lassen, mit dem Rauchen aufhören und weniger Alkohol trinken – die Vorsätze und Ziele der Schweriner für das neue Jahr sind vielfältig. Doch bei einem Wunsch sind sich alle Bürger einig: die Gesundheit steht ganz oben auf der Liste – nicht nur die eigene, sondern auch die der Verwandten und Freunde

Doch die Schweriner haben nicht nur Vorsätze, sondern auch viele Pläne für 2018. Sei es nun die Einschulung der Tochter, die Hochzeit des Bruders oder der Enkeltochter – große Feste stehen bevor. So auch in der Boutique Koltzer im Schlosspark-Center. „Wir feiern im April unser 25-jähriges Firmenjubiläum“, sagt Sabine Koltzer. Die Inhaberin des Herrenausstatters freut sich auf eine große Geburtstagsfeier mit ihren Kunden. Neben den persönlichen Zielen und Ereignissen haben viele Schweriner auch Wünsche für die Stadt. „Die Paulshöhe darf nicht bebaut werden“, fordert Fred Klöfkorn. „Es muss als Fußballplatz erhalten bleiben, sonst haben wir nur den einen Platz in Lankow.“ Werner Dikti kommt zwar aus Rampe, ist aber viel in der Landeshauptstadt unterwegs. „Ich traue mich kaum aus dem Haus. Im neuen Jahr möchte ich mich wieder sicherer fühlen“, so der Rentner.

Juliane Wächter ist für das neue Jahr gut gerüstet. Und eigentlich möchte sie auch nicht, dass sich etwas ändert. „Ich bin wunschlos glücklich“, sagt die junge Mutter, die sich über die familienfreundliche Politik freut. „Einen Krippenplatz habe ich auch schon, es ist also alles geregelt.“

Zeit mit der Familie steht bei vielen Schwerinern auf der Agenda für 2018. Susanne Bischoff ist im Dezember zum sechsten Mal Oma geworden, Gerd Schmedemann zum ersten Mal Uropa. Zeit mit dem Nachwuchs zu verbringen, ist ihr Wunsch für das neue Jahr.