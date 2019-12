Schwerin : Günstige Bahn auf Kosten der Autos

Für Schwerin-Card-Inhaber soll der Nahverkehr preiswerter werden. Finanziert werden könnte das durch teurere Parktickets

von Sebastian Kabst

02. Dezember 2019, 21:57 Uhr

So viel Einigkeit gibt es wohl selten in der Stadtvertretung. Zumindest was die grundsätzliche Zustimmung zu einem vergünstigten Solidar-Ticket im öffentlichen Nahverkehr für Schwerin-Card-Inhaber angeht. Doch ganz so herzlich war es am Ende dann doch nicht, denn um die Details wurde wie so oft gestritten.

„Für viele Menschen mit geringem Einkommen stellt die Nutzung des Nahverkehrs eine finanzielle Herausforderung dar“, heißt es im Antrag der SPD-Fraktion, der in der gestrigen Stadtvertretung diskutiert wurde. Die Mobilität erhöhen, auch Menschen mit geringerem Einkommen am Stadtleben teilhaben lassen – das wollen die Sozialdemokraten. „Mobilität ermöglicht Teilhabe“, sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Masch. Soweit waren sich die Politiker auch einig.

Doch bei der Finanzierung nahm die Diskussion Fahrt auf. Denn die SPD möchte dafür die Kosten der Parktickets erhöhen. Für ein Solidar-Ticket sei das aber eine sehr unsolidarische Finanzierung, warf CDU-Mann Christoph Richter den Sozialdemokraten vor. Denn nur die Autofahrer, zumeist die, die aus dem Umland kämen, müssten das 25 Prozent günstigere Straßenbahnticket finanzieren. AfD-Stadtvertreter Dirk Lerche fügte hinzu: „Auch prekär Beschäftigte sind auf ihre Autos und günstige Parktickets angewiesen.“ Für Heiko Steinmüller von der SPD ist das günstige Solidar-Ticket mit höheren Parkkosten hingegen der perfekte Anreiz, die Stadt autofrei zu bekommen. Ein Ziel, dem sich auch die Bündnisgrünen anschließen konnten.

Und Gerd Böttger (Linke) brachte es schließlich auf den Punkt: „Wir sind uns doch alle einig, dass das grundsätzlich eine gute Richtung ist. Nur darüber wie es gegenfinanziert wird gibt es Streit.“ Dieser wurde jedoch vertagt. In den Ausschüssen werden sich die Stadtvertreter mit dem Thema nicht beschäftigen. Die Fraktion der UB konnte sich mit einem Antrag durchsetzen, der den Ball zur Stadtverwaltung spielt. Der Oberbürgermeister wurde beauftragt, ein Solidar-Ticket und dessen Finanzierung zu prüfen. Ob das Ticket kommt, ist damit genauso unklar, wie dessen Finanzierung. Doch der Streit ist damit nicht beigelegt, sondern lediglich verschoben.