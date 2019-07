Schwerin : Haltestelle trägt jetzt den Zusatz „IHK“

Änderung soll Auswärtigen bei der Orientierung helfen

von Christian Koepke

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Straßenbahnhaltestelle „Schlossblick“ trägt jetzt den Zusatz „IHK“. „Auf Wunsch der Industrie- und Handelskammer haben wir mit dem Fahrplan-Wechsel die Ergänzung vorgenommen“, sagt Wolfgang Block vom Schweriner Nahverkehr. Wer zum Sitz der IHK im Ludwig-Bölkow-Haus in der Graf-Schack-Allee wolle und mit der Straßenbahn anreise, der steige am besten an der Haltestelle „Schlossblick“ aus. „Mit dem Zusatz ,IHK‘ erleichtern wir vor allem auswärtigen Gästen die Orientierung, die zum Beispiel am Hauptbahnhof in die Straßenbahn steigen und zur Industrie- und Handelskammer möchten“, erklärt Block. Grundsätzlich sei der Nahverkehr bei der Umbenennung von Haltestellen-Namen sehr zurückhaltend, betont Block. „Unsere Fahrgäste haben sich an die Namen der Haltepunkte gewöhnt. Deshalb wollen wir so wenig wie möglich Veränderungen vornehmen.“