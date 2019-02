Schwerin : Handy am Steuer: 536 Fälle

Schwankende Statistik in der Landeshauptstadt auf Personalsorgen bei der Polizei zurückzuführen

von Bert Schüttpelz

04. Februar 2019, 05:00 Uhr

Der gute Beobachter im Schweriner Straßenverkehr sieht sie an jeder Ecke. Die Fahrer mit dem Mobiltelefon in der Hand. Doch bei den statistischen Werten, die die Beamten der Polizei erheben, spiegelt sich diese Unsitte nicht so gravierend wider. Denn auch im Jahr 2017 waren es nur 536 Fälle, in denen das Handy am Steuer zu einer Geldbuße in Höhe von 100 Euro geführt hat. Ein Punkt in Flensburg kommt jeweils hinzu. Der tatsächliche Wert, wie oft im Straßenverkehr auf das Handy geschaut wird, lasse sich aber eben nicht ermitteln. Auch nicht wie oft es durch diese Vergehen zu Unfällen kommt. Wenn im Frühjahr die Zahlen für das Jahr 2018 herauskommen, wird wieder fehlen, wie viele Unfälle durch Unachtsamkeit wegen der Handybenutzung entstanden sind. „Unfälle mit Handynutzung sind nicht zu ermitteln, es sei denn der Fahrer oder die Fahrerin gibt es von sich aus zu oder das verletzte Opfer hat das Smartphone noch in der Hand“, sagt Polizeisprecher Steffen Salow.

Ohnehin sei das Vergehen ein reines „Kontrolldelikt“. Wären mehr Beamte im Einsatz, würden mehr Vergehen festgestellt werden. Da es an Einsatzkräften aber oft mangele, seien die Zahlen eher niedrig. Im Jahr 2014 waren es noch 840 Vergehen in diesem Bereich. Immerhin 770 Mal wurden Fahrer 2016 mit dem Handy erwischt. „Eine großartige Veränderung zum Vorjahr erwarten wir nicht“, sagt Salow.