Schwerin : Handysünder gehen ins Netz

Polizei kontrollierte mit großer Besetzung Autofahrer, die mobile Geräte nutzten – und andere Auffälligkeiten

„Das Handy habe ich gar nicht benutzt.“ Der Fahrer eines Kleinbusses macht ein unschuldiges Gesicht, versucht sich herauszureden, als er gestern Vormittag in die Verkehrskontrolle der Polizei an der Kongresshalle gerät. „Aber das Tablet auf dem Lenkrad leuchtet doch sogar noch“, entgegnet der Polizist gelassen. Der Erwischte gibt den Widerstand sofort auf. Natürlich ist auch ein Tablet ein mobiles Gerät, das man während der Fahrt nicht nutzen darf. Aber versuchen kann mans ja mal – schließlich drohen seit Herbst 2017 für diesen Verstoß 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. „Ganz schön saftig“, sagt Polizeisprecher Steffen Salow, der die Schwerpunktkontrollen gestern begleitete, morgens an der Kongresshalle, nachmittags auf dem Alten Garten. Viele Sünder zogen die drei Polizei-Teams in vier Stunden zwar nicht aus dem Verkehr: zwölf Handynutzer, zehn Gurtmuffel und acht Fahrer mit Mängeln am Wagen. Aber für die nötige Aufmerksamkeit haben sie mit ihren Uniformen, roten Kellen, mit Bannern und mehreren Polizeiwagen gesorgt. Und genau darum ging es auch, betont Salow. „Wir wollen bei den Leuten in die Köpfe rein, nicht ins Portemonnaie.“

Deshalb habe man die Kontrollen vorher großflächig angekündigt, auch in den sozialen Medien. „Auf Facebook haben wir dafür viel Zuspruch bekommen“, sagt Salow. Denn irgendwie weiß inzwischen jeder: Während der Fahrt auf dem Smartphone Nachrichten zu schreiben, zu sprechen oder etwas abzuhören, lenkt lebensgefährlich ab. Nach Schätzungen geht inzwischen jeder zehnte Verkehrstote auf das Konto der Handynutzung am Steuer. Die herausgewinkten Telefontäter brauchten also eigentlich gar keine extra Belehrung – trotzdem war eine Präventionsbeamtin vor Ort.

Auch der Führerschein-Sünder, der bei der Verkehrskontrolle am Alten Garten eher durch Zufall ins Netz ging, brauchte keine Belehrung und war sofort geständig: Er hatte seinen Führerschein verbummelt, das gemeldet, einen neuen bekommen und dann den alten wiedergefunden. Den hätte er eigentlich zur Vernichtung abgeben wollen – stattdessen lag er gut sichtbar auf dem Beifahrersitz. „Unterschlagung“, lautet das Vergehen im Amtsdeutsch.

Ein 40-Tonner, der auf der Werderstraße unterwegs war, obwohl hier nur Laster bis 7,5 Tonnen erlaubt sind, wurde lediglich belehrt. Und auch die Huper im Hintergrund – fünf Euro kostet einmal Drücken – kamen ungeschoren davon. Die Polizei wollte eben auch Sympathiepunkte sammeln. „Außerdem sind wir ja alle selbst Autofahrer und können vieles nachvollziehen“, sagt Salow schmunzelnd.

Ein getuntes Auto wurde schließlich inspiziert – alle Umbauten waren vorbildlich im Fahrzeugschein vermerkt. „Schickes Auto“, befanden die Beamten anerkennend. Nur die Bierflasche in der Ablage störte irgendwie. Also ab zum Pusten: 0,1 Promille – nicht ganz so vorbildlich , aber auch nicht verboten. Also weiter gute Fahrt!