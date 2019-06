Schwerin Lewenberg : Henning Magnus ist das 600. Kind

von svz.de

26. Juni 2019, 08:02 Uhr

Henning Magnus heißt das 600. Baby, das in diesem Jahr in Schwerin das Licht der Welt erblickt hat. Der kleine Junge ist das erste Kind von Svenja Pabst und Oliver Raettig. Mit 3750 Gramm auf 54 Zentimetern kam der Neu-Schweriner am 21. Juni um 7.46 Uhr auf die Welt. Nachmittags stand die kleine Familie bereits glücklich für das Foto mit Jasmin Fritz vom Mutter-Kind-Zentrum und Cornelia Herold, der Assistentin der Geschäftsführung, zusammen. Cornelia Herold gratulierte und überbrachte den frischgebackenen Eltern ein paar Geschenke des Hauses.

Die Familie war schon vor der Geburt über die wahrscheinliche Jubiläumszahl informiert worden und freute sich sehr über die Aufmerksamkeiten. Vater Oliver Raettig ist selbst auch Neu-Schweriner: Er ist gerade vor zwei Monaten in die Landeshauptstadt gezogen.