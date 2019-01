Schwerin : Herausforderung beim Einstieg ins Berufsleben

von Onlineredaktion SVZ

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

Was kommt nach der Schulzeit? Wie leicht oder schwierig ist der Einstieg ins Berufsleben für junge Menschen heute? Welche Erfahrungen haben sie schon gesammelt, zum Beispiel im Ausland? Und welche Möglichkeiten bieten sich, wenn nicht alles nach Plan läuft? Der Verein zur Förderung zeitgemäßer Jugend- und Sozialarbeit (VFJS) lädt an den nächsten drei Freitagen zu einer interaktiven Vortragsreihe in die Jugendeinrichtung „JAMpoint“ in den Schweriner Höfen ein. Von 18 bis 20 Uhr berichtet ein junger Referent aus seinem Leben und möchte mit Jugendlichen ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung ist offen für alle, eine Anmeldung ist nicht notwendig.