In Crivitz erhalten Krebspatienten Unterstützung : Hilfe nach dem Schock

In Deutschland gibt es mehr als 620 000 eingetragene Vereine. Dort treffen sich Menschen, um Sport zu treiben, ihren Hobbys nachzugehen, Traditionen und Kultur zu pflegen, zu helfen oder zu fördern. Die SVZ besucht einige der mehr als 100 Vereine im Schweriner Umland, um zu erfahren, warum sich Menschen in Vereinen engagieren, was ihnen wichtig ist und mit welchen Problemen sie dort zu kämpfen haben. Heute stellen wir den Verein Frauenselbsthilfe nach Krebs, Gruppe Crivitz und Umgebung vor.

Irgendetwas stimmte nicht mit der rechten Brust, da war sich Ulrike Voß-Bös sicher. Einen Knoten konnte sie nicht ertasten, aber eine Stelle hatte sich etwas eingezogen. Ein Arzt schaute sich die Formveränderung näher an, eine befürchtete Krebserkrankung feststellen konnte er nicht. Auch eine Mammografie brachte keine neuen Erkenntnisse. Gut so, dachte sich die Kriminalbeamtin 2007. Zwei Jahre später, im Sommer, war nichts mehr gut. Diagnose Brustkrebs. Was folgte, „das war die Hölle“, erinnert sich die heute 64-Jährige. Die Brust wird abgenommen. Dann die Chemotherapie. Fünf quälende Einheiten. Haarausfall, Müdigkeit, Übelkeit und die ständige Angst davor, den Kampf gegen den Krebs zu verlieren. Ulrike Voß-Bös hat den Kampf gewonnen. Fürs Erste. Es folgte die Reha-Zeit, die Phase, die eigenen Kräfte zu mobilisieren, das Leben in die Hand zu nehmen, Zuversicht zu schöpfen. Aber auch Hilfe zu akzeptieren. Sie hört sich einen Vortrag der Frauenselbsthilfe gegen Krebs an. „Frauenselbsthilfe, was soll ich da?“, fragt sie sich. Dennoch nimmt sie Kontakt mit der Gruppe Schwerin-Schelfstadt auf, fährt regelmäßig hin. „Dort wurde nicht gejammert, dort war es informativ“, sagt Ulrike Voß-Bös. Der Nachteil: Zu jedem Treffen ging es von Runow nach Schwerin und zurück. Die Idee: Eine eigene Ortsgruppe zu gründen.

Seit sechs Jahren gibt es nun die Frauenselbsthilfe nach Krebs, Ortsgruppe Crivitz und Umgebung. Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen sich vier bis fünf Frauen im Bürgerhaus, die sich mit dem Thema Krebs auseinandersetzen, Erfahrungen austauschen, Neuigkeiten aus dem Gesundheitssystem erfahren und um sich Vorträge von Experten anzuhören. Alles steht unter dem Motto: Der Lebensfreude trotz Krebs Raum zu geben.

„Natürlich können zu uns auch Angehörige von Erkrankten kommen“, sagt Ulrike Voß-Bös. Und auch wenn es Frauenselbsthilfe heißt, Männer seien jederzeit willkommen. „Außer als Begleitung einer Betroffenen war noch kein Mann bei uns“, berichtet die Gruppen-Leiterin, die auch vier Jahre lang im Bundesvorstand des Vereins tätig war.

Wer in schweren Zeiten Hilfe und einen Weg sucht, einen persönlichen Umgang mit der Krankheit zu finden, der ist jederzeit in der willkommen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Art der Krebserkrankung. Die Teilnahme ist kostenlos, Mitglied müssen die Hilfesuchenden weder sein noch werden. Eine Kontaktaufnahme ist telefonisch unter der Nummer 038723/88850 oder per Mail unter u.voss-boes@frauenselbsthilfe.de möglich.

von Hans Taken

erstellt am 12.Jun.2017 | 12:00 Uhr