Schwerin : Hilfe zur Selbsthilfe

13. März 2019, 07:36 Uhr

Die Selbsthilfegruppe „Stoma“ sucht noch Gleichbetroffene für ein reges Clubleben zum gemeinsamen Austausch über alle Fragen rund um das Stoma. Am Mittwoch, 20. März, um 15 Uhr findet das nächste Treffen in der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, Spieltordamm 9 in Schwerin statt.

Interessenten können vorab unter Telefon 0162 808 3240 Näheres in Erfahrung bringen.