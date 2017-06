Strassenbau in Schwerin : Holperpiste bleibt noch erhalten

vergrößern 1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

Die Reaktionen auf das erneute Nachdrehen in Sachen Anlegerbeiträge für die Erneuerung der Rogahner Straße reichten nach der Anwohnerversammlung von einem „Dankeschön“ in Richtung der Planer über „Hoffentlich wird es nicht doch teurer“ bis hin zu einem „Es ist immer noch zu viel Geld“. Was war geschehen?

„Die Stadt wird die Erhebung der Ausbaubeiträge splitten, weil Gehweg und Straßenbeleuchtung in einem Teilabschnitt noch nicht erneuert werden müssen“, hatte Baudezernent Bernd Nottebaum das neue Finanzkonzept erklärt. Konkret geht es um die Gehwege zwischen der Ampel Schulzenweg und der Handelsstraße. Sie sind erst 20 Jahre alt und können zu einem späteren Zeitpunkt erneuert werden. Erst dann wäre die grundhafte Sanierung für diese Teilbereiche abgeschlossen. Die Stadt würde damit erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt von allen Anliegern die restlichen Ausbaubeiträge für Gehwege, Straßenbeleuchtung und Radweg erheben. Im Endergebnis müssten die Anlieger für nur noch zwölf Prozent der Baukosten aufkommen. Die ursprünglich drohende Beteiligung der Anwohner von 1,3 Millionen Euro hat die Stadt damit mehr als halbiert.

Doch bis es soweit ist, wird noch Zeit vergehen. „Unser Ziel ist es, dass 2019 die letzte Baurechnung geschrieben ist“, sagte Nottebaum. Erst danach werden die konkreten Anliegerbeiträge errechnet. Doch es gibt Probleme: Der geplante Baustart im September ist nicht zu halten. Es gibt Planungsprobleme bei den unterirdischen Leitungen, so der Dezernent. Dann jedoch im November zu beginnen – das sei ihm zu heikel. Mit einem Baubeginn im März 2018 würde die Stadt eine Winterbaustelle umgehen. Los gehen soll es mit dem ersten Bauabschnitt zwischen der Umgehungsstraße und dem Schulzenweg. Der zweite Abschnitt könnte dann 2019 angegangen werden.

Der aus einer Bürgerinitiative hervorgegangene Verein aus Anliegern der Rogahner Straße will die Planungsphase der Stadt bis zum tatsächlichen Baubeginn nutzen, um seine Vorstellungen in die konkrete Planung einzubringen. Dabei gehe es laut Baudezernent Nottebaum unter anderem um die genaue Lage der neuen Bushaltestellen, um die Positionierung einer Verkehrsinsel, um Baumschutz aber auch um Grundstückszufahrten. „Wir werden das alles in Einzelgesprächen vor Ort klären“, kündigte der Baudezernent an.