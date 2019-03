Schwerin : Hommage an Michael Jackson

von Onlineredaktion pett

07. März 2019, 05:00 Uhr

Am 29. August 2018 feierte „Beat it! – Das Musical über den King of Pop!“ seine Premiere im Theater am Potsdamer Platz in Berlin – mit „Ritterschlag“, denn auch der Ehrengast, Michaels Bruder Jermaine Jackson, war vom Musical hellauf begeistert.

Die Macher dieser einzigartigen Hommage über den „King of Pop“ Michael Jackson brechen mit ihrer Tournee sämtliche Rekorde. „Kein Musical bekam 2018 mehr mediale Aufmerksamkeit“, begeistert sich Produzent Oliver Forster, Geschäftsführer von der Produktionsfirma COFO Entertainment, über den Erfolg der Show. Wegen der großen Nachfrage ist das Pop-Spektakel weiter auf Tour. Am Sonnabend, 30. März, 20 Uhr, ist es in der Sport- und Kongresshalle zu erleben. Noch gibt es Karten.