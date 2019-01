Schwerin : Horn ist Spitzenkandidat

Kommunalwahl: Kandidatenliste der Unabhängigen Bürger steht

von Onlineredaktion SVZ

22. Januar 2019, 05:00 Uhr

Auf ihrer Mitgliederversammlung hat die Wählergemeinschaft „Unabhängige Bürger Schwerin“ ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl im Mai beschlossen. In allen drei Wahlbereichen treten 18 parteilose Kandidaten der Schweriner Wählergruppe an. Angeführt wird die Liste in allen Wahlbereichen vom Fraktionsvorsitzenden Silvio Horn. „Wir haben eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt“, erklärte der Vorsitzende der Wählergemeinschaft Vincent Eickelberg: „Unsere Liste ist eine gute Mischung aus kommunalpolitisch erfahrenen Stadtvertretern wie zum Beispiel Dr. Sabine Bank oder Manfred Strauß und engagierten Neulingen wie Heiko Schönsee oder Claudia Buhl.“

Mit dem Beschluss zur Kandidatenliste setzen die Unabhängigen den begonnenen Generationswechsel fort, nachdem schon mit Stefanie Pohlner und Vincent Eickelberg junge Mitglieder der Wählergemeinschaft in den Vorstand gewählt wurden. Horn erklärt, welche Ziele sich die Unabhängigen vornehmen: „Wir haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir kommunalpolitisch gestalten können. Wir haben wichtige Vorhaben für die Bürger in Schwerin auf den Weg gebracht und uns damit Vertrauen erworben. Unser Ziel ist es, nicht nur den Einzug in die Stadtvertretung in Fraktionsstärke zu schaffen, sondern drittstärkste Kraft zu werden.“