Helios-Kliniken : Hunderte Medizin-Studenten für Schwerin

Die Schweriner Helios-Kliniken hat eine Kooperation mit einer privaten medizinischen Hochschule in Hamburg.

von Timo Weber

09. April 2019, 14:39 Uhr

Schwerin kann sich auf hunderte Medizin-Studenten freuen. Die Medical School Hamburg bietet ab 1. Oktober in Kooperation mit den Helios-Kliniken Schwerin den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin an.

Weiterlesen: Medizin-Studenten bald in Schwerin?

Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung hat am Dienstag eine entsprechende staatliche Anerkennung für den Studiengang ausgesprochen. Die Regelstudienzeit beträgt zwölf Semester und drei Monate. Die klinische Ausbildung im zweiten Studienabschnitt wird am Campus der Helios-Kliniken in Schwerin angeboten.

Mehr Informationen folgen