Cramonshagen : Internet kommt per Breitband

In Nordwestmecklenburg werden 178 Millionen Euro großflächig in den Breitbandausbau investiert

von MADT

19. September 2018, 08:00 Uhr

Die Gemeinden in Nordwestmecklenburg wollen Zukunftsregion sein und haben eines der ehrgeizigsten Infrastruktur-Projekte in der Region ins Leben gerufen. In den kommenden Jahren sollen 178 Millionen Euro, finanziert von Bund und Land, in den Breitband-Ausbau und damit in schnelles Internet investiert werden.

Die Wemacom, eine Tochter der Wemag, stellte am Dienstag auf der Gemeindevertretersitzung in Cramonshagen ihre Pläne für den anstehenden Netzausbau in der Gemeinde vor. „Unsere Vertreter stellen das Projekt aktuell täglich in den Gemeinderäten vor“, sagt Wendy Kühnapfel, Sprecherin der Wemag. Cramonshagen ist aktuell noch unterversorgt und soll deswegen voll erschlossen werden. Das heißt: Jeder Haushalt kann sich über einen Glasfaseranschluss freuen. „Die Gemeindevertreter haben sich für konkrete Pläne der Wemacom ausgesprochen“, sagt Frank Oldorf, Leiter des Bauausschusses in Cramonshagen.

Insgesamt sind 30 solcher Veranstaltungen geplant, dazu kommen noch separate Präsentationen für Einwohner. „Wir werden die Anwohner wohl erst im Frühjahr 2019 informieren können“, sagt Gemeindevertreter Oldorf.

Im Anschluss an die Infoveranstaltungen in den Gemeinden werden die Vertragsunterlagen an Haushalte in Nordwestmecklenburg geschickt. Hausbesitzer sollten sich frühzeitig für oder gegen einen Anschluss entscheiden, da der Zeitpunkt Auswirkungen auf die Kosten hat. Die ersten Bauarbeiten sollen dann unabhängig davon, wie viele Vertragsabschlüsse es gibt, im Frühjahr 2019 beginnen. Bis Ende 2020 soll der gesamte Landkreis vernetzt sein. Neben Vorzügen, die private Haushalte durch eine schnelle Internetverbindung haben, ist der Internetanschluss durch Glasfaser auch ein bedeutender Standortfaktor bei Gewerbeansiedlungen. Damit ist für viele Gemeindevertreter die Frage nach dem Breitbandausbau und die einhergehende Anbindung an schnelles Internet eine Existenzfrage. „Es geht um die entscheidende Frage: Zukunftsregion, ja oder nein“, sagte Kerstin Weiss, Landrätin von Nordwestmecklenburg, noch im August. Nach einer europaweiten Ausschreibung erhielt die Wemacom den Zuschlag für den umfangreichen Ausbau des Landkreises. Insgesamt sollen mehr als 2000 Kilometer Leitungen verlegt werden.