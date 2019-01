Schwerin : Jan Thießen nimmt Abschied vom Speicher

Jan Thießen war seit 1996 Einlasser und Türsteher, jetzt verlässt er den Kultclub

von Sarah Langemeyer

20. Januar 2019, 20:00 Uhr

Er geht mit zwei weinenden Augen, sagt Jan Thießen ganz ehrlich. Schließlich ist der Schweriner Speicher seit 22 Jahren fester Bestandteil seines Lebens – egal ob der gebürtige Schweriner gerade in Neubrandenburg studierte oder in Rostock oder Berlin wohnte. Mindestens jedes zweite Wochenende hat der heute 42-Jährige hier verbracht, war bei 1500 Veranstaltungen Einlasser, Türsteher, Aufräumer, Ansprechpartner. „Wir sind hier Mädchen für alles, kommen als erste und gehen als letzte“, sagt der studierte Sozialpädagoge. 1996 trat er seinen Dienst an, als gestandener Judoka war er für den Job am Einlass prädestiniert. Schlägereien habe es in den 22 Jahren aber nie gegeben. „Hier ließ sich alles gut mit Worten regeln und natürlich der richtigen Ausstrahlung“, sagt Speicher-Chef Dieter Manthey. Er wird „seinen“ Jan vermissen, hat aber Verständnis dafür, dass Thießen die Wochenenden künftig seiner Familie widmen möchte.