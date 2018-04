Schwerin : Jungen erkunden Frauenberufe

„Boys Day“ soll helfen, Rollenklischees zu lockern

von Sarah Langemeyer

26. April 2018, 23:30 Uhr

„Wir basteln und kneten gern“, verrieten die Kinder ihren Gästen. Und auch Tim und Lennart erzählten im Morgenkreis, was sie gerne mögen: Musik machen. Die beiden 15-Jährigen aus dem Pädagogium schnupperten gestern Erzieher-Luft in der Kita Anne Frank in der Möllner Straße in Lankow, lernten am „Boys Day“ einen Beruf kennen, der in der überwiegenden Mehrheit noch immer von Frauen ausgeübt wird.

Erstmals fand der „Boys Day“ in diesem Jahr in MV zeitgleich mit dem schon etablierten „Girls Day“ statt – und in der Kita Anne

Frank wurde der landesweite Veranstaltungsreigen eröffnet. Sozialministerin Stefanie Drese und Oberbürgermeister Rico Badenschier gaben den Startschuss. Allein in Schwerin konnten die Jungen zwischen 21 Veranstaltungen wählen. „Bei der Berufswahl gibt es weiterhin viele Rollenklischees“, sagte Lisanne Straka vom DGB. Mit Aktionstagen wie dem „Girls Day“ und dem „Boys Day“ sollen diese Klischees gelockert werden.

In der städtischen Kita gGmbH, zu der die Kita Anne Frank gehört, sind nur zehn Prozent des pädagogischen Personals männlich. „Dabei ist es für die Kinder wichtig, auch die männliche Seite der Erziehung kennenzulernen“, betonte Geschäftsführerin Anke Preuß.

Ebenfalls noch immer eine Frauen-Domäne: die Altenpflege. Deshalb beteiligten sich auch die Sozius Pflege- und Betreuungsdienste am „Boys Day“. Elf Fünft- und Siebtklässler sahen sich im „Haus am Lewenberg“ um.