Schwerin : Kinder können kreativ werden

20. Juni 2019, 11:40 Uhr

„Fernsehen in Schwerin“ lädt Schüler ab zehn Jahren zu den „Hör-Spielen“ ein. Im kostenlosen Workshop können Kinder durch Medien Geschichten erfinden, indem sie Sprachaufnahmen machen. Das fertig bearbeitete Hörspiel wird in den Offenen Kanälen Hörfunk der Medienanstalt M-V gezeigt. Der Workshop findet am 2.-3. und am 30.-31. Juli immer von 10 bis 15 Uhr in der Dr.-Martin-Luther-King-Str. 1-2 statt. Auch der Workshop „Alles Trick“ am 16.-17. Juli bietet Kindern viel Spaß: Sie nutzen verschiedene Techniken, um Gegenstände sprechen zu lassen. Bitte melden Sie sich unter mail@fernsehen-in-schwerin.de an.