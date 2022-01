Schwerin : Kindertafel bietet warme Mahlzeit auch in der Corona-Zeit

In der Kindertafel in der Hegelstraße hält das Team die Stellung, versorgt weiterhin die kleinen Gäste. Eine Spende gab es wieder vom Lions Club – und die wurde dringend benötigt, um alle anfallenden Kosten zu decken.

Avatar_prignitzer von Christian Koepke

14. Januar 2022, 18:57 Uhr

In der Kindertafel in der Hegelstraße hält das Team die Stellung, versorgt weiterhin die kleinen Gäste. Eine Spende gab es wieder vom Lions Club – und die wurde dringend benötigt, um alle anfallenden Kosten zu decken.

Mittagszeit in der Kindertafel in der Hegelstraße: Es gibt Gemüsesuppe. Die ersten Mädchen und Jungen haben sich an den Tischen in dem Flachbau versammelt. „Auch in Corona-Zeiten bieten wir unter der Woche eine warme Mahlzeit für die Jüngsten an“, sagt der Vorsitzende der Schweriner Tafel, Peter Grosch.

Die Kinder würden ja in den Schulen getestet. Sollten die Tafel-Räume pandemiebedingt doch wieder geschlossen werden müssen, werde improvisiert, so Grosch. „Wir haben das Essen auch schon über eine Klappe nach draußen gegeben.“

Spende vom Lions Club

Die Tafel hält die Stellung – Virus hin oder her, das ist die Botschaft des Vorsitzenden. Und die Tafel steht nicht allein. Unterstützung bekamen Grosch und seine Mitstreiter jetzt einmal mehr vom Schweriner Lions Club. Einen Scheck über 2000 Euro überreichten Vorsitzende Dr. Sabina Franke und Clubsekretär Jens Ludwig an die Tafel.

Christian Koepke

Das Geld stammt aus einer Pfandbon-Aktion, die der Lions Club gemeinsam mit den Edeka-Märkten in Schwerin, Pampow und Pinnow auf den Weg gebracht hat. „Innerhalb eines Jahres konnten wir so schon 8000 Euro weiterreichen“, berichtet Jens Ludwig.

Geld wird für Miete, Kraftstoff und Reparaturen gebraucht

Das Geld werde dringend gebraucht, erklärt Peter Grosch. Zwar bekomme die Tafel die Lebensmittel, die sie in den Kindertafeln und Suppenküchen verarbeite oder an den Ausgabestellen direkt an Bedürftige weiterreiche, von den Supermärkten kostenlos. „Aber wir müssen Miete bezahlen und auch die Kosten für den Kraftstoff und die Reparaturen unserer Autos aufbringen“, betont Grosch.

Tafel fehlten Ende 2021 Corona-Schnelltests

Ein Problem immerhin ist gelöst: Anfang Dezember fehlten der Tafel ausreichend Corona-Schnelltests, damit insbesondere auch die ehrenamtlichen Helfer sich testen und ihren Job machen können. Nach einem SVZ-Bericht kamen insgesamt rund 6000 Tests bei der Tafel an. „Ohne diese Spenden wäre unsere Arbeit akut gefährdet gewesen“, sagt der Vorsitzende.

Weiterlesen: Crivitzer Apotheker spendet 1000 Corona-Schnelltests

So sind die Fahrzeuge der Tafel weiterhin kreuz und quer durch Westmecklenburg unterwegs, um gespendete Lebensmittel abzuholen und zu verteilen. Neben den beiden Schweriner Ausgabestellen im Sozialkaufhaus in der Julius-Polentz-Straße in Lankow und in der Petrusgemeinde im Mueßer Holz gibt es auch Tafel-Stützpunkte in Rehna, Hagenow, Ludwigslust, Pampow, Gadebusch, Boizenburg und Wittenburg. „Wir versorgen aktuell jede Woche 3500 bis 4000 Menschen“, schildert Grosch. Noch gebe es genügend Lebensmittelspenden aus den Supermärkten.

Tafel kümmert sich auch um ältere Menschen

In der Kindertafel in der Hegelstraße erhalten an manchen Tagen 70 bis 80 Kinder ein Mittagessen. Die Tafel denke aber auch an ältere Menschen, bei denen die Rente nicht bis zum Monatsende reiche, unterstreicht der Vorsitzende. Wer nicht mehr selbst zu den Ausgabestellen kommen könne, dem bringe die mobile Tafel die Lebensmittel ins Haus.

Lesen Sie auch: Lebensmittel und ein kleiner Plausch

Wo er hinkomme, sei Corona das beherrschende Thema, sagt Roland Görtz, der für die mobile Tafel auf Tour ist. Viele Menschen, die er besuche, würden sich eigentlich auch über ein Gespräch freuen. „Die Angst vor dem Virus ist aber groß und deshalb halten die meisten Leute doch lieber Abstand“, so Görtz.