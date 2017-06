Crivitzer Nachwuchs : Kita-Knirpse schnuppern Schulluft

vergrößern 1 von 1 Foto: Sarah Langemeyer 1 von 1

Ordentlich steckt Neele die Stifte wieder an die dafür vorgesehenen Plätze in ihrer pinken Federmappe. Dann nimmt sie ihr Vorschultagebuch, streicht es glatt, und steckt auch dieses in ihren Rucksack. Geschafft! Der Alltag als Grundschüler kann anstrengend sein, vor allem, wenn man erst sechs Jahre alt ist und der Kindergarten bis dato noch das Leben bestimmt.

Gemeinsam mit 15 anderen Vorschülern aus dem Einzugsbereich Crivitz schnupperte sie in den Alltag an der Fritz-Reuter-Grundschule. „Wir machen das bereits zum zweiten Mal, vergangenes Jahr haben wir den Schnuppertag das erste Mal ausprobiert“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Ines Becker. „Wir wollen den Kindern damit die Angst vor dem ersten Schultag im September nehmen.“ Routine bekommen die angehenden Abc-Schützen, indem sie drei Wochen lang an einem Tag der Woche für jeweils zwei Stunden in den Unterricht schnuppern.

Birgit Groteloh leitet den Schnuppertag an diesem Dienstagmorgen. Sie wird die künftige Lehrerin von Neele und den anderen Kindern im Raum. Die haben gerade einhellig beantwortet, was das für Symbole sind, die Groteloh ihnen auf dem Arbeitsblatt zeigt. Mit ruhiger Stimme und für Kinder verständlichen Worten erklärt sie, was der nächste Auftrag für die Vorschüler ist. Sie sollen die Kreise, Vier- und Rechtecke ausschneiden und in ihr Vorschul-Tagebuch kleben.

„Die kleinen Übungen zeigen uns, was die Kinder schon können oder in welchen Bereiche sie noch Hilfe benötigen“, erklärt Birgit Groteloh. Konzentration, Sozialkompetenz, Stifthaltung sind Faktoren, auf die die Lehrer achten. „Es ist für mich immer ein Riesenunterschied, wenn ich von einer vierten Klasse wieder eine erste Klasse betreue“, so Groteloh. Bei den Vorschülern seien mehr klare Anweisungen notwendig, die Konzentration falle ihnen schwerer. Die Lehrerin und die stellvertretende Schulleiterin sagen beide, dass die heutige Erstklässler-Generation einfach anders sei. Sie hätten durch die vielen Umwelteinflüsse, andere Spielgeräte wie Handy, Tablet und Co. mehr zu verarbeiten. „Manche Kinder sind sie viel unruhiger“, erklärt Becker. Und Groteloh fügt hinzu: „Als Lehrer ist es häufig die Herausforderung, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und auf den Punkt zu bringen.“ Für sie sei es daher immer wieder schön zu sehen, wenn sie in den Schnupperstunden merke, dass der „Funke zwischen ihr und den Vorschülern überspringe“.

Bei Neele und den anderen Crivitzer Kindern hat das geklappt. Im Chor beantworten sie mit einem lauten „Ja“ die Frage der Lehrerin, ob sie nächste Woche noch einmal vorbeischauen. Auch Neele und ihre ebenfalls sechsjährige Freundin Madleen werden wieder dabei sein – um bestens auf den ersten Schultag vorbereitet zu sein.

von Sarah Langemeyer

erstellt am 21.Jun.2017 | 14:00 Uhr