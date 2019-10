Kladrum : Kladrumer holt Fuchsschwanz

Bei der traditionellen Reitjagd in Kladrum waren Kremser und Kutschen voll besetzt – Reiter kamen in diesem Jahr nur wenige

von Marco Dittmer

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

In der Reiterhochburg Kladrum ist schlechtes Wetter keine gute Ausrede, um nicht in den Sattel zu steigen, jedenfalls nicht zur jährlichen Reitjagd. Zwar traten am Sonnabend mit nur neun Reitern vergleichsweise wenig Reiter die symbolische Jagd nach dem Fuchsschwanz an, im vergangenen Jahr waren es noch 34. Die Kremser und Kutschengespanne waren mit rund 120 Personen dafür voll besetzt. Olaf Hildebrand, Vorsitzender des Kladrumer Reit- und Fahrvereins, war mit der Jagd über Wald, Wiesen und Felder zufrieden. „Der Ausritt war durch den feuchten und rutschigen Boden eine Herausforderung. Alle Reiter sind heil ins Ziel gekommen.“ Dass in diesem Jahr nicht mal ein Dutzend Reiter in Kladrum zusammenkamen, liege für Hildebrand neben dem Wetter auch an einer weiteren bekannten Reitjagd in Raben Steinfeld, diese fand ebenfalls am Sonnabend statt. Die Stimmung in Kladrum konnte das aber nicht mindern. Als Marco Dittberner den richtigen Strohballen anvisierte, war die Freude groß. Zum Zeichen des Sieges hob er das Fellknäuel hoch in die Luft. Karl Lohrmann, eben noch auf einem der Kremser, stieß sogleich ins Horn. Damit war die Kladrumer Reitjagd, zu der auch viele Gäste aus Reitvereinen aus der Region kamen, beendet.

Ebenfalls bei Nieselregen fand auch die Siegerehrung statt. Olaf Hildebrand verteilte die Glückwünsche und Schleifchen. Das Ergebnis: 1. Marco Dittberner, 2. Carola Wilke, 3. Eric Rambow, 4. Siegward Höter. Hildebrand bedankte sich nach dem Ausritt bei allen Sponsoren, insbesondere bei den Landbesitzern, die mit ihrer Erlaubnis, über ihre Grundstücke zu reiten, die Reitjagd ermöglicht haben. Die wievielte Auflage der Reitjagd in Kladrum am Wochenende stattfand, das weiß Vorsitzender Olaf Hildebrand nicht. Es waren aber sehr viele, Jahrzehnte gebe es die Tradition bereits. Dass sich in Kladrum vieles ums Pferd dreht, ist auch schon lange so. „Hier wurden die Bezirksmeisterschaften der DDR im Reitsport abgehalten“, sagt Hildebrand. Ein ebenfalls großes Ereignis im Dorf sind die jährlich stattfindenden Tage des Pferdes.

Wer in den kommenden Tagen noch Reitjagden sehen möchte, hat noch genügend Gelegenheit dazu. So finden in Crivitz und Sukow noch Veranstaltungen im Oktober und in Stralendorf am ersten Novemberwochenende statt. Für die Reiter dort gilt ebenfalls: Schlechtes Wetter ist keine gute Ausrede.