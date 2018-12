von svz.de

18. Dezember 2018, 20:52 Uhr

Himmlische Klänge sind am Sonnabend um 16 Uhr in der St. Paulskirche zu hören. In der Reihe „Das kleine Konzert“ stehen Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei.