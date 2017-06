Schwerin : Knirpse auf Picknicktour

vergrößern 1 von 1 Foto: Illustration: dpa/Archiv 1 von 1

Ausgesprochene Frühaufsteher sind offensichtlich drei Geschwister im Alter von 4, 6 und 8 Jahren. Die drei haben sich am Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr unbemerkt von der Mutter aus der elterlichen Wohnung geschlichen und auf Picknicktour begeben.

Nur im Schlafanzug bekleidet hatten sich die Kinder auf den Weg durch ihren Stadtteil gemacht. Zuvor hatten sie ihre Fahrräder, zum Teil mit Stützrädern, aus dem Keller geholt und die Rucksäcke mit Picknickdecken und Eistee gefüllt.

Als sich die Ausreißer so am Dreescher Markt niederließen, fielen sie der Verkäuferin einer Bäckerei auf. Bis zum Eintreffen der Polizei durfte sich die Kinder dort mit Kakao, Brötchen und Eis stärken, bevor sie dann im Streifenwagen nach Hause gefahren und an die erleichterte Mutter übergeben wurden.

