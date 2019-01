von Nadja Hoffmann

16. Januar 2019, 10:15 Uhr

Die Petrusgemeinde Schwerin lädt am kommenden Sonntag, 20. Januar, um 16 Uhr zu einem Neujahrskonzert in die Petruskirche in der Ziolkowskistrasse ein. Zu Gast sind der Kinderchor des Goethegymnasiums sowie das Bläserensemble „The Goethles“. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.