Schwerins Kultur : Kraftvoller Auftritt

US-Sängerin und -Liedermacherin Sara Niemietz verzaubert das Schweriner Publikum

von Christian Koepke

08. April 2018, 23:39 Uhr

Mit Ben E. Kings Rhythm-&-Blues-Klassiker „Stand by me“ wollte sie die Gäste ihres Konzerts in die Nacht entlassen. Eigentlich. Aber das Publikum im Speicher erklatschte sich eine weitere Zugabe. Sara Niemietz, US-Sängerin und -Liedermacherin, beeinflusst von Jazz und Blues, begeisterte die rund 70 Besucher im Soziokulturellen Zentrum in der Röntgenstraße. Begleitet wurde die junge Musikerin mit der kraftvollen Stimme von W.G. Snuffy Walden, einem Gitarristen, der auch schon mit Eric Burdon auf der Bühne stand.